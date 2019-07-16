Зеленський звільнив голів Оболонської та Печерської райадміністрацій Києва

Президент України Володимир Зеленський звільнив 2 голів районних державних адміністрацій Києва.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №226 і №227 від 16 липня, передають Українські Новини.

Зеленський звільнив Олександра Цибульщака з посади голови Оболонської та Сергія Мартинчука з посади голови Печерської районної державної адміністрації.

Вони звільнені у зв'язку із завершенням терміну повноважень Президента Петра Порошенка, який їх призначив.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Зеленський призначив львівським губернатором Мальського, донецьким губернатором Кириленко замість Куця і херсонським губернатором Гусєва, фігурував у справах про корупцію в армії.