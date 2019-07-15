Зеленський вирішив звільнити 12 послів

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити 12 послів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. В тому числі і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - сказано в ньому.

Офіс Президента також повідомляє, що паралельно з цим йде робота по підбору і оформлення нових послів.

Відповідні укази будуть опубліковані найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Також Зеленський призначив львівським губернатором Мальського, донецьким губернатором Кириленка замість Куця і херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії.