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15 липня 2019, понеділок, 20:46 60
Президент 2019-07-15T22:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський вирішив звільнити 12 послів

Зеленський вирішив звільнити 12 послів

Міністерство закордонних справ України.
Міністерство закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити 12 послів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. В тому числі і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона", - сказано в ньому.

Офіс Президента також повідомляє, що паралельно з цим йде робота по підбору і оформлення нових послів.

Відповідні укази будуть опубліковані найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Також Зеленський призначив львівським губернатором Мальського, донецьким губернатором Кириленка замість Куця і херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії.

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