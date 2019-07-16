Завтра у Порошенка допит в ДБР, але він відлітає до Страсбурга

Голова політичної партії "Європейська солідарність", колишній Президент України Петро Порошенко заявив, що не отримував жодних повісток про виклик на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) та 17 липня планує поїздку до Страсбурга (Франція), де в той час Європейський парламент буде обирати керівництво Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомила прес-служба "Євросолідарності".

У прес-службі партії зазначили, що графік Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбурга, "оскільки саме в ці дні Європейський парламент буде обирати керівництво Європейського Союзу".

"Крім того, прес-служба "Європейської солідарності" зазначає, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від жодних слідчих органів", - йдеться у повідомленні.

Сам Порошенко в п'ятницю, 12 липня, в ефірі телеканалу "Україна" сказав: "Заздалегідь повідомляю, що я планую 17-го бути в Страсбурзі, оскільки там у цей день відбудеться перше засідання Європарламенту, будуть обиратися керівництво Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту".

За словами колишнього Президента, політичні діячі та новообрані депутати Європарламенту запросили його для проведення переговорів. "У Страсбурзі ми будемо говорити про продовження санкцій, про зміцнення світової міжнародної солідарності на підтримку України. Для нас це зараз буде надзвичайно важливо", - підкреслив Порошенко.

Уточнимо, 11 липня прес-служба ДБР повідомила про виклик на допит Порошенка на 17 липня. "Так, дійсно його викликали на допит на 17 липня, на середу", - сказав представник ДБР. Однак час допиту та у якій справі Порошенка викликали на допит не уточняться.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд м. Києва дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку по справі проти Порошенка.

Раніше в партії Порошенка ("Європейська солідарність") заявили про підготовку обшуків в її офісі.

ДБР відкрило 8 кримінальних проваджень проти Порошенка.

Також правоохоронці провели обшуки у волонтера і колишнього радника Президента Порошенка Юрія Бірюкова, а партія "Європейська солідарність" назвала це політичним переслідуванням і спробою реваншу проросійських сил.