В партии Порошенко заявили о подготовке обысков в ее офисе

Политическая партия "Европейская солидарность" заявляет о планирующихся обысках в офисе партии.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передают Українськi Новини.\r\n"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - каковы основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности". Но мы не позволим этого сделать", - сказала депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт", член команды "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.\r\nПо ее словам, обыски будут проводить ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов.\r\nОна отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые странным образом объединили бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова и Государственное бюро расследований.\r\n"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от Государственного бюро расследований. Как по мне, прямой слив через Трубу информации Портнову - это слив информации России, который явно ослабляет украинскую армию", - подчеркнула Сюмар.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований открыло 8 уголовных производств против Порошенко.\r\nРанее правоохранители провели обыски у волонтера и бывшего советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, а партия Порошенко "Европейская солидарность" назвала это политическим преследованием и попыткой реванша пророссийских сил.\r\n