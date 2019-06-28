В партии Порошенко заявили о подготовке обысков в ее офисе

Политическая партия "Европейская солидарность" заявляет о планирующихся обысках в офисе партии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передают Українськi Новини.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - каковы основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности". Но мы не позволим этого сделать", - сказала депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт", член команды "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, обыски будут проводить ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов.

Она отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые странным образом объединили бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова и Государственное бюро расследований.

"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от Государственного бюро расследований. Как по мне, прямой слив через Трубу информации Портнову - это слив информации России, который явно ослабляет украинскую армию", - подчеркнула Сюмар.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований открыло 8 уголовных производств против Порошенко.

Ранее правоохранители провели обыски у волонтера и бывшего советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, а партия Порошенко "Европейская солидарность" назвала это политическим преследованием и попыткой реванша пророссийских сил.