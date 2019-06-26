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26 июня 2019, среда, 18:50 88
Силовые структуры 2019-06-26T21:00:03+03:00
Українські Новини
Коррупция и превышение власти: ГБР расследует 8 уголовных дел против Порошенко

Коррупция и превышение власти: ГБР расследует 8 уголовных дел против Порошенко

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований расследует 8 уголовных производств по факту возможных противоправных действий бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом на брифинге сказал директор бюро Роман Труба, передают Українськi Новини.

По его словам, в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.

"Таких производств на сегодняшний день есть 8", - сообщил Труба.

Он отказался назвать сроки, когда можно ожидать результаты расследования производств.

Как сообщалось, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. После чего ГБР начало расследование по его заявлениям. 

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