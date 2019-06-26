Коррупция и превышение власти: ГБР расследует 8 уголовных дел против Порошенко

Государственное бюро расследований расследует 8 уголовных производств по факту возможных противоправных действий бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом на брифинге сказал директор бюро Роман Труба, передают Українськi Новини.

По его словам, в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.

"Таких производств на сегодняшний день есть 8", - сообщил Труба.

Он отказался назвать сроки, когда можно ожидать результаты расследования производств.

Как сообщалось, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. После чего ГБР начало расследование по его заявлениям.