Государственное бюро расследований расследует 8 уголовных производств по факту возможных противоправных действий бывшего Президента Петра Порошенко.\r\nОб этом на брифинге сказал директор бюро Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.\r\n"Таких производств на сегодняшний день есть 8", - сообщил Труба.\r\nОн отказался назвать сроки, когда можно ожидать результаты расследования производств.\r\nКак сообщалось, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. После чего ГБР начало расследование по его заявлениям.