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11 июля 2019, четверг, 12:37 117
Судебная власть 2019-07-11T12:44:35+03:00
Українські Новини
ГБР вызвало Порошенко на допрос

ГБР вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба бюро.

"Да, действительно его вызвали на допрос на 17 июля, на среду", - сказал представитель ведомства.

Время допроса и по какому делу он вызывается не уточнятся.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.

Ранее в партии Порошенко заявили о подготовке обысков в ее офисе.

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