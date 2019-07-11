ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба бюро.\r\n"Да, действительно его вызвали на допрос на 17 июля, на среду", - сказал представитель ведомства.\r\nВремя допроса и по какому делу он вызывается не уточнятся.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.\r\nРанее в партии Порошенко заявили о подготовке обысков в ее офисе.