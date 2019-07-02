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02 июля 2019, вторник, 06:10 1375
Судебная власть 2019-07-02T06:10:01+03:00
Українські Новини
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко

Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований провести выемку документов в Международном инвестиционном банке по делу против бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Согласно им, ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком ", совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Капитал" и ОАО "ЗНКИФ "ВИК" в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях - предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком",

платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

Госбюро расследований вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой", бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко по делу о возможной узурпации власти экс-Президентом Петром Порошенко.

Также на телеканале "Прямой", который принадлежит Петру Порошенко, прошли санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. 

Больше новостей о: Сергей Тигипко ГБР Кузница на Рыбальском Петр Порошенко

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