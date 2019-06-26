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26 июня 2019, среда, 12:29 11687
Верховная Рада и партии 2019-06-26T12:51:17+03:00
Українські Новини
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски

У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски

Юрий Бирюков. Фото: Юрій Бірюков/Facebook
Юрий Бирюков. Фото: Юрій Бірюков/Facebook

Правоохранители проводят обыски у волонтера и бывшего советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.

Об этом говорится в заявлении партии Порошенко "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.

"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - сказано в нем.

Партия подчеркивает, что Бирюков никогда не был материально ответственным должностным лицом, наоборот, его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии.

"Европейская солидарность" расценивает обыски у Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии", - сказано в заявлении.

Партия обещает не допустить реванша пророссийских сил.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко назначил своим советником Бирюкова в 2014, а в 2016 уволил и назначил внештатным советником.

Советник Порошенко Бирюков называл врагами всех, кто винит в проблемах Украины ее руководство.

Больше новостей о: Обыски Советник президента Юрий Бирюков Европейская солидарность

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