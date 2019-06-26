У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски

Правоохранители проводят обыски у волонтера и бывшего советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.\r\nОб этом говорится в заявлении партии Порошенко "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.\r\n"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - сказано в нем.\r\nПартия подчеркивает, что Бирюков никогда не был материально ответственным должностным лицом, наоборот, его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии.\r\n"Европейская солидарность" расценивает обыски у Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии", - сказано в заявлении.\r\nПартия обещает не допустить реванша пророссийских сил.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко назначил своим советником Бирюкова в 2014, а в 2016 уволил и назначил внештатным советником.\r\nСоветник Порошенко Бирюков называл врагами всех, кто винит в проблемах Украины ее руководство.