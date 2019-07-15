Рубль підскочив у київських обмінниках

У понеділок, 15 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 12 липня, підвищився на 4 копійки і становив 3,65 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу також підвищився на 4 копійки і становив 4,22 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 15 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,65 4,22 Максимальний 4,02 5,00 Мінімальний 3,00 4,06

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро впали в ціні після вихідних.

Також гривня на міжбанку підскочила перед вихідними.

Тим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.