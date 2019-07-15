Рубль підскочив у київських обмінниках

У понеділок, 15 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 12 липня, підвищився на 4 копійки і становив 3,65 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу також підвищився на 4 копійки і становив 4,22 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 15 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,65\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро впали в ціні після вихідних.\r\nТакож гривня на міжбанку підскочила перед вихідними.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.\r\nРаніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH\/USD.