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15 июля 2019, понедельник, 10:25 288
Экономика 2019-07-15T10:25:23+03:00
Українські Новини
Доллар и евро упали в цене после выходных

Доллар и евро упали в цене после выходных

Доллар
Доллар

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 июля на 3,13 коп. до 26,0540 UAH/USD, курс покупки - на 6,42 коп. до 25,6847 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 7,17 коп. до 28,8007 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,15 коп. до 29,3723 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,6847 26,0540 28,8007 29,3723 3,65 4,22
Максимальный 25,8500 26,2000 29,0500 29,6000 4,02 5,00
Минимальный 25,2000 25,8900 28,0000 29,1900 3,00 4,06

Как сообщали Українські Новини, гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Тем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

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