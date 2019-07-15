Доллар и евро упали в цене после выходных

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 июля на 3,13 коп. до 26,0540 UAH\/USD, курс покупки - на 6,42 коп. до 25,6847 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 7,17 коп. до 28,8007 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,15 коп. до 29,3723 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,6847\r\n26,0540\r\n28,8007\r\n29,3723\r\n3,65\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,8500\r\n26,2000\r\n29,0500\r\n29,6000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,2000\r\n25,8900\r\n28,0000\r\n29,1900\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.