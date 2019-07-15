Доллар и евро упали в цене после выходных

Если нам предложат интересную задачу в госсекторе, мы готовы ее решить, - советник экс-главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик 12:15

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль 12:15

Нацполиция перешла на усиленный режим службы из-за выборов 12:11

Зеленский обещал отказаться от кортежей, а вместо этого его авто устраивает ДТП, – Якубин 12:08