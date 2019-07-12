Перед выходными рубль подешевел в киевских обменниках

В пятницу, 12 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 11 июля, остался без изменений и составил 3,61 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,18 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 12 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,61 4,18 Максимальный 3,95 5,00 Минимальный 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, доллар немного просел, а евро подорожал перед выходными.

Рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках. Ранее гривна к иностранным валютам резко обвалилась.

Также годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.