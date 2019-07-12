Перед выходными рубль подешевел в киевских обменниках

В пятницу, 12 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 11 июля, остался без изменений и составил 3,61 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи упал на 2 копейки и составил 4,18 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках 12 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,61\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,95\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар немного просел, а евро подорожал перед выходными.\r\nРубль после падения начал дорожать в киевских обменниках. Ранее гривна к иностранным валютам резко обвалилась.\r\nТакже годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.