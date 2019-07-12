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12 июля 2019, пятница, 17:26 56
Экономика 2019-07-12T17:38:00+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке подскочила перед выходными

Гривна на межбанке подскочила перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 7 коп. до 25,77 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,76-25,80 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,72-25,75 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,75-25,78 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,03% с 27,72 UAH/USD до 25,77 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс.

Ранее, в июне, денежная база выросла почти на 4%.

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