Гривна на межбанке подскочила перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 7 коп. до 25,77 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,76-25,80 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,72-25,75 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,75-25,78 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,03% с 27,72 UAH\/USD до 25,77 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс.\r\nРанее, в июне, денежная база выросла почти на 4%.