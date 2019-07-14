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14 липня 2019, неділя, 15:55 60
Події 2019-07-14T17:30:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: у Києві після сильної зливи вулиці перетворилися на річки

Відео дня: у Києві після сильної зливи вулиці перетворилися на річки

У деяких районах Києва через сильний дощ затопило вулиці.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

"Київ. Антоновича, перед "Оушен плазою" підтопило", - йдеться у підписі до фото.

Також зазначається, що машини на дорогах затопило район Індустріального мосту, а також в районі вулиці Кудряшева у Солом'янському районі.

Крім того, одна суцільна калюжа утворилася на Борщагівці.

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня після довгої спеки обрушилася сильна гроза з блискавками. Потужний потік води затопив у Києві деякі вулиці.

15 липня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус.

Сьогодні, 14 липня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Тим часом синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.

 

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