Відео дня: у Києві після сильної зливи вулиці перетворилися на річки

У деяких районах Києва через сильний дощ затопило вулиці.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.\r\n"Київ. Антоновича, перед "Оушен плазою" підтопило", - йдеться у підписі до фото.\r\nТакож зазначається, що машини на дорогах затопило район Індустріального мосту, а також в районі вулиці Кудряшева у Солом'янському районі.\r\nКрім того, одна суцільна калюжа утворилася на Борщагівці.\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jgD83j7MCCE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2a3t30MaLHg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=l0ZgtANzOFo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 27 червня після довгої спеки обрушилася сильна гроза з блискавками. Потужний потік води затопив у Києві деякі вулиці.\r\n15 липня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі. Вітер західний, 3-8 м\/с. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nСьогодні, 14 липня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nТим часом синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.\r\n