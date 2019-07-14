В начале рабочей недели Украину зальет дождями: прогноз погоды

В то время, как на Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами, 15 июля в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер западный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература ночью +7...+13 градусов, днем +17...+23 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература ночью +8...+14 градусов, днем +19...+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература ночью +10...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м\/с.\r\nТемпература ночью +12...+17 градусов, днем +22...+28 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь.\r\nТемпература ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\n14 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+24 градуса, вблизи Одессы +16 градусов, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, в воскресенье по всей территории Украины ожидаются осадки.\r\nТем временем синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.