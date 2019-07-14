В начале рабочей недели Украину зальет дождями: прогноз погоды

В то время, как на Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами,

Температура ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +7...+13 градусов, днем +17...+23 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +12...+17 градусов, днем +22...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь.

Температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.

14 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+24 градуса, вблизи Одессы +16 градусов, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье по всей территории Украины ожидаются осадки.

Тем временем синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.