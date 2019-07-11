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11 июля 2019, четверг, 06:02 6916 Карта
Жизнь 2019-07-11T08:54:47+03:00
Українські Новини
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода

Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода

Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

В Украине в ближайшее время будет доминировать холодная воздушная масса, которую принес сиклон Pirmin и его атмосферные фронты, а ночью в четверг, по информации Укргидрометцентра, местами похолодает до +2. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Ночью температура воздуха составит + 8 + 14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем в большинстве областей ожидается + 18 + 24 градуса, на Западе иногда даже + 15 + 17 градусов", - написала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

Дожди периодически будут идти по всей территории Украины, разве что в центральной части и на юге они будут кратковременными и с солнечными прояснениями.

В Киеве, по словам Диденко, 11-го июля ожидается прохладная погода и кртковременные дожди, ночью 10 + 12 градусов, днем ​​+20 + 22 градуса.

Также синоптик сообщила, что в ближайшее время потепления не предвидится. Жара придет только через полторы недели.

"Понимая, что всех интересует справедливое летнее потепление, рискну и скажу, что, по предварительным прогнозам, надежда на возвращение шорт и голых плеч появится 20-22 июля. То есть, даже не в ближайшие, а в следующие выходные ожидается повышение температуры воздуха до + 26 + 29, в южной части Украины до +28 + 32 градусов", - написала Диденко.

По ее словам, жаркая погода с южных широт направится на Западную и Южную Европу, одновременно дохнет и на Восточную и заденет Украину.

"А пока кутаемся, не мерзнем, наслаждаемся свежим замечательным воздухом - вид из окна вдохновляет", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине грозы и дожди продолжат атаковать Украину, местами похолодает до +2.

Больше новостей о: Похолодание Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Аномальная жара Наталка Диденко

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