Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода

В ближайшее время в Украине сохранится прохладная погода, причем ночью и в утренние часы похолодает еще больше.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до + 7 + 14 градусов", - написала она.

Днем в среду 10 июля, по словам Диденко, воздух прогреется до + 17 + 24 градуса.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В южной части 10 июля будет + 12 + 16 градусов, днем +23 + 26 градусов.

"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона со странным именем Pirmin. А вот влияние даже такого далекого атлантического антициклона Winnie, и имя у него какое-то симпатичнее, приведет преимущественно сухую погоду в нашу южную часть и на юго-восток", - утверждает синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

На Западе и Севере во вторник - порывистый ветер.

В Киеве в среду ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью 12 + 14 градусов, днем ​​около +20 градусов.

"Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоды и ваших вкусов", - советует синоптик.

"Все так сетовали на летнюю жару, что она надулась и ушла. Говорят, что не надо озвучивать свои желания, а то они могут осуществиться. Но теплая погода еще, конечно, будет", - считает Диденко.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами.

Тем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о резком похолодании.