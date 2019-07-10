Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода

В ближайшее время в Украине сохранится прохладная погода, причем ночью и в утренние часы похолодает еще больше.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до + 7 + 14 градусов", - написала она.\r\nДнем в среду 10 июля, по словам Диденко, воздух прогреется до + 17 + 24 градуса.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nВ южной части 10 июля будет + 12 + 16 градусов, днем +23 + 26 градусов.\r\n"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона со странным именем Pirmin. А вот влияние даже такого далекого атлантического антициклона Winnie, и имя у него какое-то симпатичнее, приведет преимущественно сухую погоду в нашу южную часть и на юго-восток", - утверждает синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nНа Западе и Севере во вторник - порывистый ветер.\r\nВ Киеве в среду ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью 12 + 14 градусов, днем около +20 градусов.\r\n"Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоды и ваших вкусов", - советует синоптик.\r\n"Все так сетовали на летнюю жару, что она надулась и ушла. Говорят, что не надо озвучивать свои желания, а то они могут осуществиться. Но теплая погода еще, конечно, будет", - считает Диденко.\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами.\r\nТем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о резком похолодании.