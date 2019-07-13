14 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный, 3-8 м\/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +21...+26 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\n13 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+24 градуса, вблизи Одессы и Приморского +18 градусов, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.\r\nКарта: meteo.gov.ua: \r\nКак сообщали Українські Новини, циклоны и фронты дестабилизируют погоду, а похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем.