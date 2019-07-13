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13 июля 2019, суббота, 15:16 42 Карта
Жизнь 2019-07-13T15:23:40+03:00
Українські Новини
Зонтики пригодятся: В воскресенье по всей территории Украины ожидаются осадки

Зонтики пригодятся: В воскресенье по всей территории Украины ожидаются осадки

Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

14 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м / с.
Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м / с.
Температура ночью +8...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м / с.
Температура ночью +8...+14 градусов, днем +21...+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м / с.
Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.
В Ялте без осадков.
Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

13 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+24 градуса, вблизи Одессы и Приморского +18 градусов, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.

Карта: meteo.gov.ua: Карта: meteo.gov.ua:

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты дестабилизируют погоду, а похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем.

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