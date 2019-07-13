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13 липня 2019, субота, 07:30 17
Туризм 2019-07-13T09:45:02+03:00
Українські Новини
Куди поїхати у відпустку в Україні: десять найпопулярніших курортів

Куди поїхати у відпустку в Україні: десять найпопулярніших курортів

Відпочинок. Фото: pixabay
Відпочинок. Фото: pixabay

У літній період відпусток серед українців найбільш популярним напрямком відпочинку в Україні є курорти Бердянська, які в минулому році були на другому місці.

Про це повідомляє прес-служба компанії Google.

Українські курорти користуються великою популярністю, і це підтверджує кількість запитів. В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах та Одесі.

А перша десятка популярних напрямків відпочинку в Україні такова:

  1. Бердянськ
  2. Карпати
  3. Одеса
  4. Кирилівка
  5. Затока
  6. Генічеськ
  7. Лазурне
  8. Крим
  9. Залізний Порт
  10. Урзуф

Нагадаємо, в Україні є дуже багато місць, де народжувалася наша історія і культура. Красивих і унікальних місць в Україні дуже багато, але Українські Новини вибрали 10 найкрасивіших і незвичайних.

Крім того, було названо топ-5 найпопулярніших українських морських курортів.

Також Українські Новини розповіли про красиві місця в Україні, де можна знайти душевний спокій, а також обрали п'ят країн, де можна дешево і добре відпочити.

Тим часом ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.

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