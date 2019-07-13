Куди поїхати у відпустку в Україні: десять найпопулярніших курортів

У літній період відпусток серед українців найбільш популярним напрямком відпочинку в Україні є курорти Бердянська, які в минулому році були на другому місці.\r\nПро це повідомляє прес-служба компанії Google.\r\nУкраїнські курорти користуються великою популярністю, і це підтверджує кількість запитів. В цьому році користувачі Google Україна найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах та Одесі.\r\nА перша десятка популярних напрямків відпочинку в Україні такова:\r\n\r\nБердянськ\r\nКарпати\r\nОдеса\r\nКирилівка\r\nЗатока\r\nГенічеськ\r\nЛазурне\r\nКрим\r\nЗалізний Порт\r\nУрзуф\r\n\r\nНагадаємо, в Україні є дуже багато місць, де народжувалася наша історія і культура. Красивих і унікальних місць в Україні дуже багато, але Українські Новини вибрали 10 найкрасивіших і незвичайних.\r\nКрім того, було названо топ-5 найпопулярніших українських морських курортів.\r\nТакож Українські Новини розповіли про красиві місця в Україні, де можна знайти душевний спокій, а також обрали п'ят країн, де можна дешево і добре відпочити.\r\nТим часом ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.