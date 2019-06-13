Где отдохнуть на Троицу в Украине и обрести душевный покой

В 2019 году праздник Святой Троицы выпадает на 16 июня, образуя, таким образом, три выходные дня для украинцев.

День Троицы, с которой связано много традиций, это хороший повод отдохнуть и провести время с близкими.

В первую очередь в праздник Святого Духа едут в святые места, где можно обрести заново душевные места и помолиться за исцеление. Одним из самых известных таких мест является церковный комплекс Киево-Печерской Лавры. Пещеры и монастыри Лавры хранят множество историй чудесных избавлений от болезней и напастей.

Напротив, одним из наименее известных святых мест можно назвать Иосафатовую долину в с. Голиченцы в Винницкой области. Эти места наполнены многотысячными паломничествами к святым местам и целебной воде, способной вылечить от множества болезней.

Обязательно стоит посетить Свято-Успенскую Почаевскую Лавру – одну из самых почитаемых украинских святынь. У Почаевской Чудотворной иконы Божьей Матери исцеляются незрячие и больные на разные тяжкие заболевания.

Поездка к Шацким озерам, что находятся в Волынской области, также принесет душевный покой и умиротворение при любовании красотой голубых чистых озер и местных лесов.

И, несомненно, впечатляющие горские вершины и живописные озера, среди которых одно из самых красивых в Украине и самое большое в Карпатах, Синевир, позволят отдохнуть душой и телом и оставят только лучшие воспоминания.

Напомним, что по традиции Троицкие забавы начинаются в субботу.

Кроме того, длинные выходные предстоят и благодаря дню Конституции.