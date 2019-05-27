Топ-5 стран, где можно хорошо и дешево отдохнуть за границей летом

Лето - время отпуска и ярких красочных моментов и провести его хочется не только на местных пляжах, но и на экзотических. Именно в весенне-летний сезон украинцы активно планируют свой отдых за границей. Впрочем, перелет, дорогие рестораны и проживание часто "влетают в копеечку" для рядовых граждан и заставляют сомневаться, стоит ли курорт таких денег.

Українські Новини подготовили топ 5 стран, где по данным туристических агентств можно недорого отдохнуть, полакомиться экзотическими фруктами и найти бюджетное и качественное жилье.

Болгария

Для тех, кто любит яркий и насыщенный отдых, стоит отправиться именно сюда. В Болгарии находится самый известный пляжный курорт - Солнечный берег. Мелкие пляжи и пологий берег идеально подходят для семейного отдыха с детьми. Активные туристы предпочитают курорт Золотые пески, так как здесь находится множество развлечений для взрослых и детей.

Стоимость недельной путевки вместе с перелетом для одного человека составит от 150 евро.

Болгария. Фото: pixabay

Египет

Один из самых популярных курортов среди украинцев. Это государство славится богатыми коралловыми рифами, красным морем, широкими песчаными пляжами, пирамидами и святой горой Моисея. Туристамздесь предлагают морскую прогулку на специальном судне, оснащенном подводной капсулой или же покататься на верблюдах, увидеть, как происходит добыча воды в пустыне и попробовать испеченный в песке бедуинский хлеб.

Стоимость недельного отдыха с перелетом составит около 230 евро на одного туриста.

Египет. Фото: pixabay

Босния и Герцеговина

Впрочем, не все туристы любят просто загорать или подышать морским воздухом, некоторые предпочитают окунуться в глубину веков, а именно в эпоху Средневековья. В этой стране можно насладиться по-настоящему экстремальным отдыхом.

Тут местные жители предложат туристам отдых на любой вкус, начиная от занятия дайвингом и заканчивая прогулкой на водных лыжах.

Неделя отдыха в этом чудесном государстве туристу вместе с перелетом обойдется от 250 евро.

Босния и Герцеговина. Фото: pixabay

Греция

Для тех, кому интересен не только, активный, но и познавательных отдых, Греция станет настоящей находкой.

Увидеть архитектурные памятники, несколько известных мест Древней Эллады и окунуться в древнюю мифологию возможно в Греции.

Стоимость путевки с перелетом на одногочеловека составляет около 370 евро.

Греция. Фото: pixabay

Португалия

Песчаные полосы, пляжи с круглой, нагретой солнечными лучами галькой, а также дикие каменистые бухты, надежно скрытые от посторонних взглядов - все это есть в Португалии.

Самое популярное место - курорт Алгарве. Там можно отправиться на экскурсию по Мериде (древнейший город Европе), заглянуть в красочную Севилью или осуществить шоппинг в Лиссабоне.

Правда, здесь неделя отдыха вместе с перелетом составит около 617 евро на одного человека.

Португалия. Фото: pixabay

Как сообщали Українські Новини, в июне украинцы будут отдыхать треть месяца. Украинцы будут отдыхать не только по субботам и воскресеньям, но и в понедельник 17 июня и пятницу 28 июня, поскольку 16 июня отмечается религиозный праздник Троица, а через полторы недели День Конституции Украины.

Тем временем все больше стран вводят для Украины безвизовый режим. В частности, Таиланд с апреля отменил визы для украинцев. Для поездок в Уругвай и Катар также не понадобится виза.