Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины

Украина очень красивая страна. В ней есть все: и плодородные земли, и зеленые леса, реки, озера, моря. Помимо этого есть еще очень много мест, где рождалась наша история и культура. Красивых и уникальных мест в Украине очень много, но Українські Новини выбрали 10 самых красивых и необычных:\r\nВоронцовский маяк, Одесса.\r\nРасположен на оконечности Карантинного мола в Одесском порту на Черном море. Он первым встречает и последним провожает все приходящие в Одессу суда.\r\nВоронцовский маяк. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube \r\nЗалещики, Тернопольская область.\r\nЯвляется административным центром Залещицкого городского совета, в который не входят другие населённые пункты.\r\nЗалещики. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nАлешковские пески, Цурюпинский район.\r\nПесчаный массив, расположенный на территории Украины в 30 км к востоку от города Херсон. Площадь самого песчаного массива — 162 000 га( 1620 км²), а с учетом промежутков, не покрытых песками — 208 493 га (2085 км²)\r\nАлешковские пески. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nАктовский каньон, Николаев.\r\nГлубина до 40—50 метров, площадь более 250 гектаров. Представляет собой уникальный комплекс лесной и водной экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов, единственный в Европе, который по своим геолого-ландшафтным показателям в миниатюре с огромной точностью во времени образования напоминает знаменитые каньоны северной Америки.\r\nАктовский каньон. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nКривой Рог.\r\nКривой Рог. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nМигейские пороги, Николаевская область.\r\nМигейские пороги — одно из немногочисленных мест на Украине, где в летнюю пору можно организовать тренировки по технике водного туризма и гребного слалома. Каждый год, весной и летом сюда приезжают сотни туристов.\r\nМигейские пороги. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nСмотрицкий каньон, Каменец-Подольский.\r\nПамятник природы общегосударственного значения на Украине. Общая площадь 80 га. Известняковые стенки достигают 50 м. Имеются постоянные и сезонные водопады.\r\nСмотрицкий каньон. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nЧерновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы.\r\nСамый красивый университет в Украине. Основан в 1875 году.\r\nЧерновицкий университет. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nХотинская крепость, Хотин.\r\nОдно из семи чудес Украины.\r\nХотинская крепость. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nОдесский театр оперы и балета.\r\nПервый театр в Одессе по времени постройки, значению и известности. Журнал «Forbes» включил одесский театр в список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы.\r\nОдесский театр оперы и балета. Скриншот: доставка цветов UFL\/YouTube\r\nРанее Українські Новини рассказали о местах Украины, где можно обрести душевный покой, а также выбрали 5 стран, где можно хорошо и дешево отдохнуть.