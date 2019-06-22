Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины

Украина очень красивая страна. В ней есть все: и плодородные земли, и зеленые леса, реки, озера, моря. Помимо этого есть еще очень много мест, где рождалась наша история и культура. Красивых и уникальных мест в Украине очень много, но Українські Новини выбрали 10 самых красивых и необычных:

Воронцовский маяк, Одесса.

Расположен на оконечности Карантинного мола в Одесском порту на Черном море. Он первым встречает и последним провожает все приходящие в Одессу суда.





Воронцовский маяк. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Залещики, Тернопольская область.

Является административным центром Залещицкого городского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Залещики. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Алешковские пески, Цурюпинский район.

Песчаный массив, расположенный на территории Украины в 30 км к востоку от города Херсон. Площадь самого песчаного массива — 162 000 га( 1620 км²), а с учетом промежутков, не покрытых песками — 208 493 га (2085 км²)

Алешковские пески. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Актовский каньон, Николаев.

Глубина до 40—50 метров, площадь более 250 гектаров. Представляет собой уникальный комплекс лесной и водной экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов, единственный в Европе, который по своим геолого-ландшафтным показателям в миниатюре с огромной точностью во времени образования напоминает знаменитые каньоны северной Америки.

Актовский каньон. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Кривой Рог.

Кривой Рог. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Мигейские пороги, Николаевская область.

Мигейские пороги — одно из немногочисленных мест на Украине, где в летнюю пору можно организовать тренировки по технике водного туризма и гребного слалома. Каждый год, весной и летом сюда приезжают сотни туристов.

Мигейские пороги. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Смотрицкий каньон, Каменец-Подольский.

Памятник природы общегосударственного значения на Украине. Общая площадь 80 га. Известняковые стенки достигают 50 м. Имеются постоянные и сезонные водопады.

Смотрицкий каньон. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы.

Самый красивый университет в Украине. Основан в 1875 году.

Черновицкий университет. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Хотинская крепость, Хотин.

Одно из семи чудес Украины.

Хотинская крепость. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Одесский театр оперы и балета.

Первый театр в Одессе по времени постройки, значению и известности. Журнал «Forbes» включил одесский театр в список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы.

Одесский театр оперы и балета. Скриншот: доставка цветов UFL/YouTube

Ранее Українські Новини рассказали о местах Украины, где можно обрести душевный покой, а также выбрали 5 стран, где можно хорошо и дешево отдохнуть.