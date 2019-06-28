Топ-5 самых популярных украинских морских курортов

Уже стало модным летать каждое лето в Египет или Турцию, отдых в которой стал самым популярным среди украинцев. Но тем не менее популярность наших украинских курортов никогда не угасает. Каждое лето там много отдыхающих. Українські Новини выделили пятерку лучших из них:



Железный Порт



Находится в Херсонской области. В поселке много санаториев и баз отдыха. Пляж - песчаный. На набережной масса развлечений и аттракционов - батуты, "таблетки", "бананы". Вдоль берега много кафе и развлекательных заведений.

Железный Порт. Фото: Google

Лазурное

Находится на той же береговой линии, что и Железный порт. Пляж песчаный, в июле-августе приплывают медузы. Также много кафе, столовых и шашлычных.

Лазурное. Фото: Google





Затока

Затока находится в Одесской области. Летом жизнь в затоке бурлит. Каждое лето сюда приезжает очень много людей. Тут чистый песчаный пляж и бескрайнее море.





Затока. Фото: Google

Кирилловка

Находится на юге Запорожской области. К поселку прилегают две косы — Федотова и Пересыпь. Местность облюбовала молодежь: тут и ночные клубы, и сафари-парк с луна-парком.

Кирилловка. Фото: Google

Арабатская стрелка

Пляж длиной 100 км. Так в нескольких словах можно описать Арабатскую песчаную косу. Берег всюду пологий. Море в июле прогревается до +28… 30 °С. Пансионаты, отели, базы отдыха сосредоточены в трех поселках Арабатки — Генгорке, Счастливцево и Стрелковом.

Арабатская Стрелка. Фото: Google



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