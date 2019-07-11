Вигнаний Зеленським Годунок сам йде в СБУ скаржитися на Президента

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Президент Володимир Зеленський вигнав з нарадиі пригрозив поскаржитися на нього в СБУ, має намір відвідати Службу безпеки в четвер і подати в суд на Зеленського за образу.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я до нього (керівнику СБУ Івану Баканова - ред.,) сьогодні на 12 годину прийду в гості, нехай він дізнається, хто я. Тобто я розповідаю Президенту про корупцію, про його підлеглих, але в результаті мене в СБУ тягають? Я щось не зрозумів. Так сам туди прийду, чого мені боятися, правильно?" - повідомив Годунок.

Також він заявив, що подасть позов проти Зеленського про захист честі й гідності.

"Я подам на нього (Президента) до суду. Це раз. Друге - подам заяву про злочин, оскільки він тиснув на СБУ і дав незаконну вказівку. Правильно? Послухайте, дати вказівку СБУ - ти розберися з ним!? За що зі мною розбиратися? Я що, щось вкрав? Садити потрібно його чиновників, а не мене. Його Адміністрацію. Навпаки, ми по цій лікарні (в Борисполі) щось робимо, допомагаємо. А в результаті на мене собак спустили. Плюс повівся Президент як хам, і ще й обізвав мене", - додав Годунок.

Секретар міськради при цьому підкреслив, що для нього не є головним матеріальна або моральна компенсація при цьому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі і сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з Ярославом Годунком.

Тим часом, як повідомляли ЗМІ, у 2000 році, працюючи водієм у "Беркуті", Годунок з ще одним міліціонером увірвалися в квартиру киянки і зажадали грошей, погрожуючи кримінальним переслідуванням. Також побили сина-інваліда, прикували до батареї наручниками і вимагали 1000 доларів. Затримали "міліціонерів-перевертнів" після того, як запеленгували вкрадений з квартири телефон.

У 2002 році Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій (ст. 142 ч. 3 КК України), перевищення влади (ст. 166 ч. 2 КК України) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК України). Засудили до п'ятирічного терміну, але замінили випробувальним терміном у три роки, врахувавши першу судимість, щире розкаяння та відшкодування шкоди постраждалим. В даний час судимість вважається погашеною.