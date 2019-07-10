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10 июля 2019, среда, 17:18 885
Президент 2019-07-10T17:51:26+03:00
Українські Новини
Позвоню Баканову по поводу этого черта. Надо с ним закончить, - Зеленский о Годунке

Позвоню Баканову по поводу этого черта. Надо с ним закончить, - Зеленский о Годунке

Президент Владимир Зеленский сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с секретарем бориспольского городского совета Ярославом Годунком.

Об этом Зеленский сказал после того, как во время проведения рабочего совещания в Борисполе выгнал из помещения Годунка в не выключенный микрофон.

Видео обнародовано на Youtube-канале Espreso.TV.

"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта…" - сказал Зеленский.

"Мне надо закончить с этим человеком", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ.

Заработная плата исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за июнь составила 54 564 гривны.

Ранее исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России. 

Больше новостей о: Борисполь Владимир Зеленский Иван Баканов Ярослав Годунок

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