Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок: Зеленский неадекватный человек. Это не президент, о чем вы

10 июля в Борисполе произошла довольно таки интересная ситуация. В ходе представления нового губернатора Киевщины президент Владимир Зеленский назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания. В ходе визита в Борисполь Зеленский просил у чиновников объяснить причины ряда проблемных вопросов. Секретарь Бориспольского горсовета вызывался отвечать чаще всего и перебивать других. При этом, когда он решил выступить в первый раз, он параллельно снимал видео на телефоне. В ходе совещания после одного из очередных выступлений Годунка, Зеленский назвал его бандитом и призвал покинуть зал. "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в Интеренте что-то о человеке. Мне 42 года почти, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете, что член "Батьківщини", секретарь Бориспольского городского совета - ранее был осужден за разбой, соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений. Скажите, Ярослав Михайлович, это вы? Это правда или нет? Выйдите отсюда! Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? На английском: exit", - сказал ему Зеленский. Годунок пытался ответить и не покидал зал, но его вывела охрана. Годунок является членом партии «Баткивщина», но до 2016 года состоял в Радикальной партии Олега Ляшко. Мы решили поговорить с самим «виновником» произошедшего и спросили, что он об этом думает и что будет делать?

В интервью Українським Новинам Ярослав Годунок рассказал о своем отношении к Зеленскому, почему пойдет сегодня в СБУ и почему, будучи избирателем Зе разочаровался в выборе.

То, что случилось для Вас было ожидаемым?

Безусловно, неожидаемо. Я же ничего плохого не делал. Я задал вопросы, которые беспокоят людей. Если вы посмотрите все видео, то вы увидите, что я задал просто вопрос и вел себя я нормально. Во-вторых, почему я дожжен его слушать? Меня избирали люди, я им служу. Почему я должен там прогибаться, лизать одно место президенту? Я вел себя так, как меня на это уполномочила громада. Интересовался проблемой, что для нас нужно сделать.

Вам было обидно?

А как вы думаете, если я прошел революцию, ездил на войну, а мне тут какой-то, даже незнаю, как его назвать, чтобы не быть похожим на него, называет мен чертом? Граждане не черти и я не черт. Я на революцию достоинства ходил, чтобы такие как он и Янукович не позволяли себе такого поведения и обзывать при этом.

Президент назвал вас разбойником…

Он назвал меня разбойником, бандитом и чертом. «Где этот черт? Позвоните Баканову (главе СБУ), пусть его найдет», сказал он. Это везде есть видео.

Вам Баканов уже звонил?

Еще нет. Я к нему сегодня на 12 часов приду в гости, пусть он узнает кто я. То есть, я рассказываю президенту о коррупции, о его починенных, но в результате меня в СБУ таскают? Я что-то не понял. Так я сам туда приду, чего мне бояться, правильно?

Как отреагировала на эту ситуацию партия «Батьківщина», представителем которой Вы являетесь?

Безусловно, отреагировала. Мы с партией готовим и пресс-релиз и видеоролик.

Что Вы будете делать дальше?

Я подам на него (президента) в суд. Это раз. Второе - подам заявление о преступлении, так как он давил на СБУ и дал незаконное указание. Правильно? Послушайте, дать указание СБУ – ты разберись с ним!? За что со мной разбираться? Я что – что-то украл? Садить нужно его чиновников, а не меня. Его Администрацию. Наоборот, мы по этой больнице (в Борисполе) что-то делаем, помогаем. А в результате на меня собак спустили. Плюс повел себя президент как хам, и еще и обозвал меня.

Судебный иск, о чем будет?

О защите чести, достоинства и деловой репутации.

Какую будете просить моральную и материальную компенсацию?

Для меня это не главное. Президент приехал специально, чтобы меня «замочить», чтобы его кандидат от «Слуги народа» выиграл выборы в Раду. Только он забыл, что кандидат от Зе «парашютист» – его бросили с Киево-Святошинского района к нам. Он выиграет выборы, поэтому они меня «замочили», что Вы этого не понимаете? Он (Зеленский) специально облил грязью как конкурента его кандидата, чтобы люди за меня не проголосовали. Только он забыл, что меня трижды здесь избирали депутатом и будут избирать и далее, потому что я работаю с людьми и стараюсь им служить, а не решать какие-то свои вопросы.

Вы же голосовал за Зе на выборах. Не разочаровались в выборе?

А как же. Это неадекватный человек. Это не президент, о чем вы говорите? Президент не имеет морального права даже преступника назвать преступником, пока нет соответствующего решения суда. А тут он вспомнил, что было в 97 или 99 году при «Украине без Кучмы». Послушайте, о чем здесь вообще говорить?

Звонил ли Вам уже кто-то после инцидента с Офиса Президента и приглашали ли на Банковую?

Никто не звонил.

Никаких извинений не было?

Ничего не было.

А если перед вами извиняться?

Давайте так – извиниться, тогда мы будем решат данный вопрос. Пока я вижу, что его (Зеленского) окружение тупо его подставило, предоставив смс-ки разные с Интернета.

А то, что сказал Зеленский о том, что был какой-то разбой с вашим участием?

Это все ерунда. Я не судимый. Давайте разбираться во всех вопросах, но просто обзывать никто не имеет морального права.