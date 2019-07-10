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10 июля 2019, среда, 18:35 74
Политика 2019-07-10T19:07:41+03:00
Українські Новини
Бориспольский чиновник, которого Зеленский выгнал, голосовал за "честного ПреЗЕдента"

Бориспольский чиновник, которого Зеленский выгнал, голосовал за "честного ПреЗЕдента"

Секретарь бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал из рабочего совещания, на выборах президента агитировал голосовать за Зеленского.

Соответствующие скриншоты со страницы Годунка опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook Игорь Тихолаз.

"Знакомьтесь - это Годунок, секретарь Бориспольского городского совета. Который агитировал за Зеленского и голосовал за него. И именно его сегодня президент по-хамски и нагло выгнал с совещания. Еще пообещал, что с ним СБУ "разберется". Закон бумеранга сработал очень быстро, каких там полгода", - написал он.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного ПреЗЕдента", - писал Годунок в подписи к фото с дня выборов.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с секретарем бориспольского городского совета Ярославом Годунком.

Ранее Владимир Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ.

Больше новостей о: Борисполь Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Ярослав Годунок

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