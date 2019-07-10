На горі Піп Іван Чорногірський йде сніг з дощем, температура +3°С. Про це написав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці в Facebook.

Гора Піп Іван, або як її ще називають Чорна Гора – одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота 2020, 5 метрів.

Сніг в Карпатах. Фото: Facebook.com/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, раніше Гідрометеорологічний центр повідомив про дощі і грози, а також про низьку температуру в деяких областях. Завтра у Карпатах також дощитиме, температура вдень +6...+11 градусів, температура вночі +2...+7 градусів.



Синоптик Наталка Діденко розповіла про значне похолодання, яке поступово посилиться до вихідних. Також синоптик розповіла про циклонах Pirmin і Winnie, які посилять прохолоду.



Тим часом в Мексиці через шторм випав град. Град покрив п'ятимільйонне містечко Гвадалахар снігом в 1,5 метра. На фото люди в футболках і шортах стоять на величезних шматках снігу.



Через потужні зливи в Іркутській області Росії затопило кілька населених пунктів. Зйомки з космосу зафіксували масштаб затоплення загальною площею понад 1,5 млн. квадратних кілометрів.