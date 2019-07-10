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10 липня 2019, середа, 17:59 33
Життя 2019-07-10T20:16:06+03:00
Українські Новини
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С

Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С

Сніг у Карпатах. Фото: Facebook.com/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг у Карпатах. Фото: Facebook.com/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горі Піп Іван Чорногірський йде сніг з дощем, температура +3°С. Про це написав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці в Facebook.

Гора Піп Іван, або як її ще називають Чорна Гора – одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота 2020, 5 метрів.

Сніг в Карпатах. Фото: Facebook.com/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний постСніг в Карпатах. Фото: Facebook.com/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, раніше Гідрометеорологічний центр повідомив про дощі і грози, а також про низьку температуру в деяких областях. Завтра у Карпатах також дощитиме, температура вдень +6...+11 градусів, температура вночі +2...+7 градусів.


Синоптик Наталка Діденко розповіла про значне похолодання, яке поступово посилиться до вихідних. Також синоптик розповіла про циклонах Pirmin і Winnie, які посилять прохолоду.

Тим часом в Мексиці через шторм випав град. Град покрив п'ятимільйонне містечко Гвадалахар снігом в 1,5 метра. На фото люди в футболках і шортах стоять на величезних шматках снігу.

Через потужні зливи в Іркутській області Росії затопило кілька населених пунктів. Зйомки з космосу зафіксували масштаб затоплення загальною площею понад 1,5 млн. квадратних кілометрів.

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