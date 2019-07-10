Завтра грозы и дожди продолжат атаковать Украину, местами похолодает до +2

11 июля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.\r\nВ Карпатах дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Ялте дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\n10 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +18…+19 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами.