подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 июля 2019, среда, 14:52 466
Жизнь 2019-07-10T16:30:02+03:00
Українські Новини
Завтра грозы и дожди продолжат атаковать Украину, местами похолодает до +2

Завтра грозы и дожди продолжат атаковать Украину, местами похолодает до +2

Непогода. Фото: facebook.com/ya.vitek.ya
Непогода. Фото: facebook.com/ya.vitek.ya

11 июля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+24 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

10 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +18…+19 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами.

Больше новостей о: Прогноз погоды Непогода в Украине погода в Киеве

Архив
Новости
В Норвежском море на месте гибели советской атомной подлодки нашли утечку радиации 16:45
NewsOne назвал травлей и давлением на свободу слова вызов на допрос журналистов за намерение провести телемост с Москвой 16:44
Импортный газ подешевел в июне на 8,7% 16:43
Меркель снова на публике охватила дрожь: видео 16:35
"Фармак" планирует начать реализацию АФИ до 2020 16:33
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве 10:53
В 1 полугодии местные бюджеты выросли на 19,6% 14:15
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok