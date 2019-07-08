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08 июля 2019, понедельник, 06:00 2089 Карта
Жизнь 2019-07-08T06:00:05+03:00
Українські Новини
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю

Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю

Зонт и дождь. Фото: pixabay
Зонт и дождь. Фото: pixabay

На этой неделе, 8-14 июля, ожидается значительное похолодание, которое будет постепенно увеличиваться с понедельника и усилится к выходным. По всей стране будут ливни, грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Если вам было холодновато на прошлой неделе, то это вам казалось. Потому на следующей неделе в большинстве областей Украины действительно будет холодновато. Как на июль", - сообщила синоптик.

Так, понедельник покажет +20…+25 градусов, лишь на востоке Украины, а также в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето, +25…+30 градусов.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

"Но в дальнейшем практически везде еще посвежеет. Поэтому шутки о легких пуховиках не такие уж шутки. Особенно, если речь идет о вечерних часах, ночных и о Карпатах", - предупредила Диденко.

Кроме того, понедельник принесет дожди в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область, в Кропивницкий и его районы, а также Черкасскую и Полтавскую области, Днипро и его районы, в восточные области. Местами дожди будут сопровождаться грозами и шквалами.

"На остальной территории или совсем сухо, или из красивейших подвижных облаков возможны локальные небольшие дожди", - уточнила Диденко.

В Киеве же понедельник будет свежим, +21…+23 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах может быть легкий дождь.

В ближайшую неделю в столице будет прохладно и пройдут периодические дожди.

"Поэтому вечером обратите внимание на верхние полки шкафов, где скучают теплые вещи, они вам могут понадобиться", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях.

Тем временем возвращение жары схлестнулось с ливнями и грозами.

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