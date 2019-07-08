Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю

На этой неделе, 8-14 июля, ожидается значительное похолодание, которое будет постепенно увеличиваться с понедельника и усилится к выходным. По всей стране будут ливни, грозы и шквальный ветер.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Если вам было холодновато на прошлой неделе, то это вам казалось. Потому на следующей неделе в большинстве областей Украины действительно будет холодновато. Как на июль", - сообщила синоптик.\r\nТак, понедельник покажет +20…+25 градусов, лишь на востоке Украины, а также в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето, +25…+30 градусов.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\n"Но в дальнейшем практически везде еще посвежеет. Поэтому шутки о легких пуховиках не такие уж шутки. Особенно, если речь идет о вечерних часах, ночных и о Карпатах", - предупредила Диденко.\r\nКроме того, понедельник принесет дожди в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область, в Кропивницкий и его районы, а также Черкасскую и Полтавскую области, Днипро и его районы, в восточные области. Местами дожди будут сопровождаться грозами и шквалами.\r\n"На остальной территории или совсем сухо, или из красивейших подвижных облаков возможны локальные небольшие дожди", - уточнила Диденко.\r\nВ Киеве же понедельник будет свежим, +21…+23 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах может быть легкий дождь.\r\nВ ближайшую неделю в столице будет прохладно и пройдут периодические дожди.\r\n"Поэтому вечером обратите внимание на верхние полки шкафов, где скучают теплые вещи, они вам могут понадобиться", - посоветовала синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях.\r\nТем временем возвращение жары схлестнулось с ливнями и грозами.