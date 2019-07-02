Впечатляющие фото сильнейшего потопа в российской Иркутской области сделали из космоса: под воду ушли города

В Сети появились впечатляющие фото страшного потопа в Иркутской области России, где из-за мощных ливней в горах наводнение затопило несколько населенных пунктов. Фотографии последствий стихии обнародовали в пресс-службе Роскосмоса.

Съемки пострадавшего региона, где введен режим ЧС, проводятся несколько раз в сутки. "По состоянию на 1 июля получены и переданы данные ДЗЗ общей площадью более 1,5 млн квадратных километров", - указывают в Роскосмосе.

На полученных кадрах виден серьезный масштаб затопления. В частности, на снимках показаны города Нижнеудинск и Бирюсинск, где вышли из берегов реки и затопили многочисленные строения.

На полученных кадрах виден серьезный масштаб затопления. Фото: roscosmos.ru

Людей эвакуируют, однако многие остаются в "плавучих поселениях".

Уровень воды в реках начал подниматься 27 июня. Уже на следующий день было принято решение об эвакуации. А 29-ого уровень воды в реке Ия составил 1383 сантиметра при критической отметке в 700, передает "Иркутск Сегодня".

Тулун ушел под воду в России. Фото: irk.today

Пробка из домов у моста федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Фото: Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

На западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов, 1 мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий затоплены из-за сильного паводка на Закарпатье.

На Закарпатье из-за наводнения утонула 100-летняя чешская мельница.

Также на Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.