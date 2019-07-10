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10 липня 2019, середа, 14:42 13
ЗМІ 2019-07-10T16:00:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ вважає залякуванням виклик на допит в ГПУ журналіста NewsOne за намір провести телеміст з РФ

НСЖУ вважає залякуванням виклик на допит в ГПУ журналіста NewsOne за намір провести телеміст з РФ

Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що НСЖУ вважає залякуванням виклик на допит в Генпрокуратуру журналіста телеканалу NewsOne за намір провести телеміст з російським державним телеканалом Россия24.

Про це він повідомив в коментарі до посаді у Василя Голованова в соціальній мережі Facebook, який отримав повістку на допит в ГПУ за 24 хвилини до призначеного для явки часу.

"Тримайтеся! Цей допит - це реально форма залякування, а не намагання прояснити ситуацію. Нинішній ГПУ, яка не захистила ні журналістів, ні медіа від атак - довіри немає", - написав Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада по телебаченню призначила позапланову перевірку NewsOne.

Раніше в ГПУ заявили, що бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що анонсований NewsOne телеміст з телеканалом "Росія", - піар-хід перед виборами. Також Президент звернувся до журналістів телеканалу, нагадавши, що вони - четверта влада, а не власність власників каналу.

Телеканал NewsOne пояснив, навіщо їм скандальний телеміст з телеканалом "Росія 1".

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