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09 июля 2019, вторник, 17:51 317
Судебная власть 2019-07-09T18:06:36+03:00
Українські Новини
ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма

ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма

ГПУ
ГПУ

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

Об этом  сказал на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 2 лица - директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала, связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается финансированием и обслуживанием государственного оборонного заказа России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что расследование дела поручено Службе безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

Ранее в ГПУ заявили, что бенефициары NewsOne причастны к финансированию оборонного комплекса России.

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