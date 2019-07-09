ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.\r\nОб этом сказал на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что 2 лица - директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала, связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается финансированием и обслуживанием государственного оборонного заказа России.\r\n"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил генпрокурор.\r\nОн отметил, что расследование дела поручено Службе безопасности Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.\r\nРанее в ГПУ заявили, что бенефициары NewsOne причастны к финансированию оборонного комплекса России.