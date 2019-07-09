ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

Об этом сказал на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 2 лица - директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала, связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается финансированием и обслуживанием государственного оборонного заказа России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что расследование дела поручено Службе безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

Ранее в ГПУ заявили, что бенефициары NewsOne причастны к финансированию оборонного комплекса России.