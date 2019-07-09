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09 июля 2019, вторник, 13:19 269
СМИ 2019-07-09T15:45:02+03:00
Українські Новини
Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne

Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne

NewsOne
NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения провести телемост с российским государственным телеканалом "Россия-1"

Об этом написал член Нацсовета по телевидению Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Из-за зафиксированного контента в эфире, что имеет признаки языка вражды, назначить проверку ООО "Новини 24 Години", - говорится в нем.

Отмечается, что проверка будет проведена на предмет соблюдения требований в части разжигания ненависти.

При этом Нацсовет обратился к Верховной Раде с просьбой расширить полномочия совета.

Также Нацсовет обратился к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), Службе безопасности Украины (СБУ) и Министерству внутренних дел с целью принятия мер реагирования.

Также Президент Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия 1", - пиар-ход перед выборами. Также Президент обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.

В свою очередь NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".

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