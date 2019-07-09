Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения провести телемост с российским государственным телеканалом "Россия-1"\r\nОб этом написал член Нацсовета по телевидению Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Из-за зафиксированного контента в эфире, что имеет признаки языка вражды, назначить проверку ООО "Новини 24 Години", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что проверка будет проведена на предмет соблюдения требований в части разжигания ненависти.\r\nПри этом Нацсовет обратился к Верховной Раде с просьбой расширить полномочия совета.\r\nТакже Нацсовет обратился к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), Службе безопасности Украины (СБУ) и Министерству внутренних дел с целью принятия мер реагирования.\r\nТакже Президент Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия 1", - пиар-ход перед выборами. Также Президент обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.\r\nВ свою очередь NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".