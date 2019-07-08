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08 июля 2019, понедельник, 16:25 525
Судебная власть 2019-07-08T18:30:03+03:00
Українські Новини
Бенефициары NewsOne причастны к финансированию оборонного комплекса России, - ГПУ

Бенефициары NewsOne причастны к финансированию оборонного комплекса России, - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет о причастности бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса России.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой добыта информация о том, что одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора", - написал он.

Учитывая эту информацию, Луценко считает необходимым немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и ввести санкции против владельцев телеканала за финансирование терроризма.

Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Кроме того, Генпрокуратура намерена наложить арест на имущество владельца телеканала.

 

Как сообщали Українськi Новини, NewsOne отменил телемост с "Россией 1".

Президент Владимир Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами.

Ранее Генпрокуратура открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.

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