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08 июля 2019, понедельник, 12:31 1688
СМИ 2019-07-08T13:08:45+03:00
Українські Новини
NewsOne объяснил, зачем им телемост с телеканалом "Россия 1"

NewsOne объяснил, зачем им телемост с телеканалом "Россия 1"

NewsOne. Фото: NewsOne
NewsOne. Фото: NewsOne

Телеканал NewsOne объяснил свои планы по проведению совместного телемоста "Надо поговорить" с телеканалом "Россия 1".

Об этом говорится в официальном сообщении телеканала, передают Українські Новини.

"Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - сказано в сообщении.

На телеканале заявили, что "именно телемосты Познера и Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны и сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией".

Также NewsOne объяснил идею телемоста, как связь между обычными людьми Украины и России: без политики и без политиков.

"Крым и Донбасс - это Украина. Были и будут. И все попытки политиков, спекулирующих, выращивающих свое политическое эго на теме войны, на конфронтации в обществе, в этот раз не пройдут. Народ Украины на президентских выборах сказал твердое "нет" ограничению свободы слова", - заявили на телеканале.

Тем  временем, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в Украине запрещена трансляция телеканала "Россия" как пропагандистского.

Как сообщали Українські Новини, СБУ поручили завершить проверку юрлиц для введения санкций против NewsOne и "112 Украина". Ранее Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина".

В 2010 году в Давосе ведущая телемоста сравнила Тимошенко с героиней "Аватара": "Вы вся такая зеленая".

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