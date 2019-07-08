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08 июля 2019, понедельник, 12:49 1100
Президент 2019-07-08T13:05:48+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность

Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность

Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Также Президент обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении к народу Украины, передают Українськi Новини.

"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами", - сказал Зеленский.

По его мнению, цель этого телемоста - разделить украинцев на два лагеря.

Он призвал украинцев не поддаваться на эти манипуляции политиков, которые хотят пройти в будущий парламент.

Зеленский отметил, что разница между подобными политиками одна: "Первые будут грабить, а вторые - грабувати".

Он призвал так называемых проевропейских и пророссийских политиков задуматься о последствиях их нынешних действий.

Кроме того, Зеленский обратился к журналистам.

"Хочу обратиться к украинским журналистам, особенно, к журналистам этих каналов ("112 Украина" и  NewsOne). Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность. Вы - не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть. Вы - тоже слуги народа", - сказал Зеленский,.

Ранее в телепрограмме "Вести недели", выходящей на канале "Россия 1", был анонсирован телемост с каналом NewsOne "Надо поговорить".

Он запланирован на 17:00 по киевскому времени 12 июля.

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает журналистов и руководство телеканала NewsOne отказаться от телемоста с телеканалом "Россия 1".

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина". Позже СБУ поручили завершить проверку юрлиц для введения санкций против NewsOne и "112 Украина". 

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