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10 липня 2019, середа, 05:55 6
Суспільство 2019-07-10T06:15:02+03:00
Українські Новини
Доступ до скляних конструкцій "мосту Кличка" закритий вже більше 40 днів

Доступ до скляних конструкцій "мосту Кличка" закритий вже більше 40 днів

Велосипедно-пішохідний міст. Фото: Іван Косякін/Facebook
Велосипедно-пішохідний міст. Фото: Іван Косякін/Facebook

У Києві новий велосипедно-пішохідний міст між Хрещатим парком та Володимирською гіркою знаходиться на ремонті, а доступ до його скляних конструкцій закритий вже більше 40 днів. Про це повідомляють Українські Новини.

Так, відзначимо, що міст все ще офіційно не введено в екплуатацію.

Офіційне відкриття "скляного" мосту відбулося 26 травня, що викликало величезний ажіотаж. У перший же день вандали пошкодили скло на новому мосту. Потім тріснули ще кілька стекол, і 13 червня міст був закритий на регламентні роботи.

Доступ до скляних конструкцій мосту не відкрито досі.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. На думку Кличка, скляна підлога на пішохідному мосту тріснула через диверсії.

Тим часом у КМДА стверджують, що будкомпанія замінює скла на новому пішохідному мосту за власний рахунок. А можливе присвоєння 11 млн гривень при будівництві "мосту Кличка" розслідує ДБР.

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