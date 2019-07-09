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09 липня 2019, вівторок, 08:06 9
Силові структури 2019-07-09T09:15:02+03:00
Українські Новини
В. о голови СБУ Баканов за червень заробив 54,5 тис. гривень

В. о голови СБУ Баканов за червень заробив 54,5 тис. гривень

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Як повідомляли Українськi Новини, Володимир Зеленський призначив свого друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.

Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина - громадянка Росії. Також Баканов написав, що його спецперевірка не виявила ніяких обмежень при призначенні на посаду заступника голови СБУ і не знайшла перешкод надання йому допуску до державної таємниці.

Також Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. А першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Руслан Баранецький.

Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючому обов'язки голови СБУ Івану Баканова посилити боротьбу з контрабандою.

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