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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 12:40 547
Силовые структуры 2019-05-22T12:40:36+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ

Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ

Иван Баканов. Евгений Малолетка/theБабель
Иван Баканов. Евгений Малолетка/theБабель

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Об этом говорится в указе №316 от 22 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге, друг детства Зеленского.

С 25 января 2013 года - руководитель "95-го квартала".

С 2 декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации

Ранее Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.

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