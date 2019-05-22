Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.\r\nОб этом говорится в указе №316 от 22 мая, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в нем.\r\nБаканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге, друг детства Зеленского.\r\nС 25 января 2013 года - руководитель "95-го квартала".\r\nС 2 декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа".\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации\r\nРанее Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.