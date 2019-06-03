Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №349 от 3 июня, передают Українськi Новини.

В указе не названа причина увольнения.

Кононенко занимал эту должность с июля 2017 года.

До этого он был начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.

Ранее, 20 мая, глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.