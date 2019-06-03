подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 июня 2019, понедельник, 11:16 338
Силовые структуры 2019-06-03T11:16:20+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Виктор Кононенко. Скриншот видео СБУ
Виктор Кононенко. Скриншот видео СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №349 от 3 июня, передают Українськi Новини.

В указе не названа причина увольнения.

Кононенко занимал эту должность с июля 2017 года.

До этого он был начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.

Ранее, 20 мая, глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.

Больше новостей о: СБУ Владимир Зеленский Виктор Кононенко

Архив
Новости
Джамала, Чарли Чаплин и "Зоопарк": в Украине стартовал "Чилдрен Кинофест" 12:37
Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой 12:28
На выборах в Раду "Слуга народа" проходит с огромным отрывом, на втором месте - платформа Бойко 12:25
"Укрзалізниця" и крупный бизнес приблизились к подписанию меморандума, - СМИ 12:16
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины 20:22
на футбольное поле выбежала полуобнаженная болельщица. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
Из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов 23:51
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
больше новостей
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
От 12 до 120 тыс. гривен: у кого из министров самая большая зарплата 14:55
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok