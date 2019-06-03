Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.\r\nОб этом говорится в указе №349 от 3 июня, передают Українськi Новини.\r\nВ указе не названа причина увольнения.\r\nКононенко занимал эту должность с июля 2017 года.\r\nДо этого он был начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.\r\nРанее, 20 мая, глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.