Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой

Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Указано, что в понедельник, 3 июня, Президент провел встречу с и.о. главы СБУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы с контрабандой и требует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы", - сказано в сообщении.

Зеленский надеется, что Баканов на своем посту заслужит уважение народа.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди.

"Мы должны оставаться людьми", - подчеркнул Иван Баканов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ и уволил замглавы СБУ Кононенко.

Ранее пограничники построили забор из проволоки на Закарпатье для борьбы с контрабандой.