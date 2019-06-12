И.о. главы СБУ Баканов подтвердил российское гражданство своей жены

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, которого Владимир Зеленский назначил указом от 22 мая, рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России.

Соответсвующее заявление опубликовано в Facebook СБУ, передают Українські Новини.

В частности, Баканов написал, что его спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы. Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в ВУЗ на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - написал и.о. главы СБУ.

Баканов заявил, что получение гражданства много лет было "коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников", а его семья не обращалась за помощью к посредникам, чтобы ускорить процесс получения украинского гражданства. Он добавил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.

Ранее Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником.