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27 июня 2019, четверг, 14:06 281
Президент 2019-06-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
Первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Баранецкий

Первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Баранецкий

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ Руслана Баранецкого.

Об этом говорится в указах №462 и 463 от 26 июня, передают Українськi Новини.

В 2014 году Баранецкий в статусе полковника служил в органах СБУ и был награжден бывшим Президентом Петром Порошенко орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

Согласно открытым источникам, после этого он получил звание генерал-майора и работал начальником внутренней безопасности Администрации Государственной пограничной службы.

Зеленский также указами №459-461 уволил трех начальников департаментов СБУ: департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Александра Климчука, департамента защиты национальной государственности Данила Доценко и департамента оперативно-технических мер Максима Емельяненко.

Как сообщали Українськi Новини, исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, которого Владимир Зеленский назначил указом от 22 мая, рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России.

Больше новостей о: СБУ Владимир Зеленский Иван Баканов Руслан Баранецкий

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