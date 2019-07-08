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08 липня 2019, понеділок, 23:20 4
Політика 2019-07-08T23:30:03+03:00
Українські Новини
Власник NewsOne назвав звинувачення Луценка дешевим піаром недолугої роботи

Власник NewsOne назвав звинувачення Луценка дешевим піаром недолугої роботи

Фото: NewsOne
Фото: NewsOne

Власник телеканалу NewsOne, який планував провести телеміст з російським державним телеканалом "Росія-1", нардеп Тарас Козак звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка у брехні.

Відповідну заяву Козака розміщено на сайті телеканалу, передають Українські Новини.

"Заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NEWSONE з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм та професійну непридатність", - заявив депутат.

Він також назвав безпідставною заяву глави ГПУ про участь телеканалу в терористичній діяльності.

"Я розглядаю її як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NEWSONE і закриття телеканалу з політичних мотивів", - сказав Козак.

Власник телеканалу також заявив, що розглядає обвинувачення Юрія Луценка як "дешевий піар і спроби втриматися на посаді, а також відвернути увагу від своєї провальної і недолугої роботи протягом кількох останніх років".

Власник каналу опублікував витяг з державного реєстру, в якому "підтверджується моя одноосібна участь в якості власника телеканалу".

Як повідомляли Українські Новини, NewsOne скасував телеміст з "Росією 1".

Президент Володимир Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" дешевим, але небезпечним піар-хід перед виборами.

Раніше Генпрокуратура відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne.

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