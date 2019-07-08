NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы

Телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с российским государственным телеканалом Россия24. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала в понедельник, 8 июля.

В NewsOne отметили, что приняли такое решение из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - заявили они.

Также Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Также Президент обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.

Также сообщается, что телеканал NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".