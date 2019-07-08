подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 13:39 37
СМИ 2019-07-08T13:39:10+03:00
Українські Новини
NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы

NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы

Телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с российским государственным телеканалом Россия24. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала в понедельник, 8 июля. 

В NewsOne отметили, что приняли такое решение из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - заявили они.

Также Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Также Президент обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.

Также сообщается, что телеканал NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".

Больше новостей о: Россия Телемост угроза жизни NewsOne

Архив
Новости
Структуру местных судов лучше сочетать с административно-территориальным устройством, - Сирый 13:49
NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы 13:39
Акция
Приговор убийцам Гандзюк обжалован 13:38
Жители Днепропетровской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов 13:28
Украину зальет дождями и похолодает до +3: прогноз погоды на вторник 13:27 Карта
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok