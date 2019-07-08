подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 14:48 590
Силовые структуры 2019-07-08T14:50:03+03:00
Українські Новини
ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne

ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne

ГПУ.
ГПУ.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту покушения на государственную измену из-за намерения провести телемост между телеканалом NewsOne и "Россия 1".

Об этом в на свой странице в соцсети Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"В связи с намерениями телеканала "Нюзван" провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал генпрокурор.

По его словам, собственник и ведущий канала NewsOne вызваны на допрос.

Готовится ходатайство в суд об аресте активов.

Национальный союз журналистов призвал телеканал NewsOne отменить проведение телемоста с телеканалом "Россия 1".

Служба безопасности Украины призвала Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность.

NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы.

Больше новостей о: Генпрокуратура ГПУ Телемост Госизмена NewsOne Телеканал NewsOne подозрение в госизмене Юрий Луценко

Архив
Новости
Зеленский уволил первого зампреда АМКУ Нижник без объяснения причин 15:48
ГБР начало расследование против следователей ГПУ по делу о покушении на Януковича 15:48 Документ
Зеленский отменил возможность замещения военными должности министра обороны 15:45
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Украинцы больше доверяют депозитам, а не ОВГЗ, - банкиры 15:30
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
больше новостей
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok