ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту покушения на государственную измену из-за намерения провести телемост между телеканалом NewsOne и "Россия 1".

Об этом в на свой странице в соцсети Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"В связи с намерениями телеканала "Нюзван" провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал генпрокурор.

По его словам, собственник и ведущий канала NewsOne вызваны на допрос.

Готовится ходатайство в суд об аресте активов.

Национальный союз журналистов призвал телеканал NewsOne отменить проведение телемоста с телеканалом "Россия 1".

Служба безопасности Украины призвала Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность.

NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы.