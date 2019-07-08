ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту покушения на государственную измену из-за намерения провести телемост между телеканалом NewsOne и "Россия 1".\r\nОб этом в на свой странице в соцсети Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.\r\n"В связи с намерениями телеканала "Нюзван" провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал генпрокурор.\r\nПо его словам, собственник и ведущий канала NewsOne вызваны на допрос.\r\nГотовится ходатайство в суд об аресте активов.\r\nНациональный союз журналистов призвал телеканал NewsOne отменить проведение телемоста с телеканалом "Россия 1".\r\nСлужба безопасности Украины призвала Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина".\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность.\r\nNewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы.