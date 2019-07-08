Буревій на Закарпатті наробив багато лиха в регіоні - сотні будинків залишилися без дахів, дерева попадали на дороги. У мережі з'явилося зірвані вітром дахи з будинків і величезний град розміром з волоський горіх.

На відео, знятому в селі Сюрте Ужгородського району Закарпатської області видно, що вітром позносило дахи з багатьох споруд. Нові двоповерхові котеджі стоять без дахів - настільки потужний був ураган. Пошкоджені дахи багатьох житлових будинків, дитячих садів, сільської ради та школи, повалено десятки дерев.

В результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза, град) у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів Закарпаття пошкоджені дахи 95 житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалено десятки дерев.

В селі Сюрте Іршавського району внаслідок падіння уламків даху постраждали дві людини, які від госпіталізації відмовилися. Читай також: через негоду повалені дерева в Україні травмовано 4 осіб В ДСНС Закарпаття уточнили, що травми отримали дві мешканки села Сюртэ 1976 і 1982 років народження. Також на території області знеструмлено 26 населених пунктів, з яких 10 - повністю.

Тим часом із-за негоди в Кривому Розі троє загиблих. Крім того, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без даху електрики. Раніше в Держнс попереджали про ускладненні погоди майже по всій Україні з вівторка. Очікувалися шторм до 30 м/с, дощі і град.