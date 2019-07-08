Буревій на Закарпатті наробив багато лиха в регіоні - сотні будинків залишилися без дахів, дерева попадали на дороги. У мережі з'явилося зірвані вітром дахи з будинків і величезний град розміром з волоський горіх.\r\nНа відео, знятому в селі Сюрте Ужгородського району Закарпатської області видно, що вітром позносило дахи з багатьох споруд. Нові двоповерхові котеджі стоять без дахів - настільки потужний був ураган. Пошкоджені дахи багатьох житлових будинків, дитячих садів, сільської ради та школи, повалено десятки дерев.\r\n\r\nВ результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза, град) у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів Закарпаття пошкоджені дахи 95 житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалено десятки дерев.\r\nВ селі Сюрте Іршавського району внаслідок падіння уламків даху постраждали дві людини, які від госпіталізації відмовилися. Читай також: через негоду повалені дерева в Україні травмовано 4 осіб В ДСНС Закарпаття уточнили, що травми отримали дві мешканки села Сюртэ 1976 і 1982 років народження. Також на території області знеструмлено 26 населених пунктів, з яких 10 - повністю.\r\nТим часом із-за негоди в Кривому Розі троє загиблих. Крім того, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без даху електрики. Раніше в Держнс попереджали про ускладненні погоди майже по всій Україні з вівторка. Очікувалися шторм до 30 м\/с, дощі і град.