подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 12:12 2724
Происшествия 2019-07-08T12:48:58+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области из-за урагана сотни домов остались без крыш, деревья попадали на дороги

В Закарпатской области из-за урагана сотни домов остались без крыш, деревья попадали на дороги

По состоянию на утро 8 июля из-за урагана без света остались 132 населенных пункта в 7 областях: Киевской - 64, Закарпатской - 26, Сумской - 16, Тернопольской - 12, Житомирской - 8, Кировоградской - 5, Днепропетровской - 1. Об этом сообщает ГосЧС.

7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза, град) в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов Закарпатья повреждены крыши 95 жилых домов, двух детских садов, сельского совета и школы, повалены десятки деревьев. 

В селе Сюртэ Иршавского района в результате падения обломков крыши пострадали два человека, которые от госпитализации отказались. 

В ГСЧС Закарпатья уточнили, что травмы получили две жительницы села Сюртэ 1976 и 1982 годов рождения.

Также на территории области обесточены 26 населенных пунктов, из которых 10 - полностью.

Как сообщали Українські Новини, в Украине похолодало до +7 и залило дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала.

Тем временем из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших. Кроме того, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыши электричества. Ранее в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника. Ожидались шторм до 30 м/с, дожди и град

Больше новостей о: Ураган Закарпатье ГосЧС

Архив
Новости
ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne 14:48
Туск пообещал оставаться другом Украины, вне зависимости от того, кем станет в будущем 14:31
Почти половина украинцев за компромиссы с РФ и "ЛДНР" ради мира на Донбассе, - опрос 14:30
На центр, юг и восток Украины идут мощные ливни со штормовым ветром и грозами, - ГосЧС 14:19 Карта
Тымчук застрелился сам на глазах у своей жены: появились результаты расследования 14:11
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok