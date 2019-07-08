В Закарпатской области из-за урагана сотни домов остались без крыш, деревья попадали на дороги

По состоянию на утро 8 июля из-за урагана без света остались 132 населенных пункта в 7 областях: Киевской - 64, Закарпатской - 26, Сумской - 16, Тернопольской - 12, Житомирской - 8, Кировоградской - 5, Днепропетровской - 1. Об этом сообщает ГосЧС.

7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза, град) в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов Закарпатья повреждены крыши 95 жилых домов, двух детских садов, сельского совета и школы, повалены десятки деревьев.

В селе Сюртэ Иршавского района в результате падения обломков крыши пострадали два человека, которые от госпитализации отказались.

В ГСЧС Закарпатья уточнили, что травмы получили две жительницы села Сюртэ 1976 и 1982 годов рождения.

Также на территории области обесточены 26 населенных пунктов, из которых 10 - полностью.

Как сообщали Українські Новини, в Украине похолодало до +7 и залило дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала.

Тем временем из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших. Кроме того, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыши электричества. Ранее в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника. Ожидались шторм до 30 м/с, дожди и град.