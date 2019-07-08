Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ Нижник без пояснення причин

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Антимонопольного комітету (АМКУ) - державного уповноваженого Марію Нижник.

Про це йдеться в указі Президента №496/2019 від 8 липня, передають Українські Новини.

На посаді першого заступника голови АМКУ - державного уповноваженого Нижник працювала з липня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня Зеленський звільнив заступника голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Андрія Вовка та уповноважених Валерія Поюховича та Агію Загребельську.

Також Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.

Тим часом Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена. Раніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Зеленський має намір змінити всіх губернаторів.