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08 липня 2019, понеділок, 15:48 27
Президент 2019-07-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ Нижник без пояснення причин

Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ Нижник без пояснення причин

Марія Нижник. Фото: AequoLawFirm/Facebook
Марія Нижник. Фото: AequoLawFirm/Facebook

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Антимонопольного комітету (АМКУ) - державного уповноваженого Марію Нижник.

Про це йдеться в указі Президента №496/2019 від 8 липня, передають Українські Новини.

На посаді першого заступника голови АМКУ - державного уповноваженого Нижник працювала з липня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня Зеленський звільнив заступника голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Андрія Вовка та уповноважених Валерія Поюховича та Агію Загребельську.

Також Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.

Тим часом Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена. Раніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Зеленський має намір змінити всіх губернаторів.

Більше новин про: АМКУ Указ Президента Антимонопольний комітет України Звільнення з посади Марія Нижник

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