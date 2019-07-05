Зеленский уволил зампредседателя и 2 уполномоченных АМКУ

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя председателя и 2 уполномоченных Антимонопольного комитета (АМКУ).\r\nОб этом говорится в соответствующих указах Президента, передают Українськi Новини.\r\nУказом №484\/2019 был уволен заместитель председателя АМКУ Андрей Вовк.\r\nТакже указами №485\/2019 и №486\/2019 были уволены уполномоченные АМКУ Валерий Полюхович и Агия Загребельская.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Дублика и Карпенко заместителями главы СБУ.\r\nТакже Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.