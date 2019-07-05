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05 июля 2019, пятница, 13:58 775
Президент 2019-07-05T16:43:34+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил зампредседателя и 2 уполномоченных АМКУ

Зеленский уволил зампредседателя и 2 уполномоченных АМКУ

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя председателя и 2 уполномоченных Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передают Українськi Новини.

Указом №484/2019 был уволен заместитель председателя АМКУ Андрей Вовк.

Также указами №485/2019 и №486/2019 были уволены уполномоченные АМКУ Валерий Полюхович и Агия Загребельская.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Дублика и Карпенко заместителями главы СБУ.

Также Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.

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